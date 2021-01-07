Пока все закрыто: английский режиссер превратил ноутбук в кинотеатр

Английский кинорежиссер Том Кингсли по своему решил проблему закрытых кинотеатров во время пандемии. Свой лайфхак, как ощутить атмосферу большого экрана, он снял на видео и выложил в Twitter. Выдумщик склеил из бумаги макет кинотеатрах с рядами кресел и головами зрителей. Данная конструкция «надевается» на его ноутбук так, что экран гаджета становится в центр. В результате ощущения от просмотра фильма на компьютере становятся совсем другими.

I've made a special Lockdown Cinema for my laptop to replicate the big screen experience pic.twitter.com/LBlLwbbwCg — Tom Kingsley (@kingsley_tom) January 5, 2021

Мужчина назвал свое «изобретение» Lockdown Cinema («карантинный кинотеатр»).

«Это не совсем так, как на большом экране, но, по крайней мере, есть некоторое ощущение повода», — написал он в Twitter.

Самым большим фанатом данного «кинотеатра» оказался кот режиссера по кличке Зуул. На ролике можно увидеть, что питомца очень заинтересовал новый предмет в доме. Он отправился изучать макет, попутно давя лапами бумажных зрителей.

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Напомним, в Великобритании во время пандемии ввели достаточно суровые меры карантина, что коснулось даже звезд.

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