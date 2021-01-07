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Пока все закрыто: английский режиссер превратил ноутбук в кинотеатр

Ему понадобились бумага, краски и скотч.

Пока все закрыто: английский режиссер превратил ноутбук в кинотеатр
В многих городах мира кинотеатры еще закрыты. Фото: Global Look Press

Английский кинорежиссер Том Кингсли по своему решил проблему закрытых кинотеатров во время пандемии. Свой лайфхак, как ощутить атмосферу большого экрана, он снял на видео и выложил в Twitter. Выдумщик склеил из бумаги макет кинотеатрах с рядами кресел и головами зрителей. Данная конструкция «надевается» на его ноутбук так, что экран гаджета становится в центр. В результате ощущения от просмотра фильма на компьютере становятся совсем другими.

Мужчина назвал свое «изобретение» Lockdown Cinema («карантинный кинотеатр»).

«Это не совсем так, как на большом экране, но, по крайней мере, есть некоторое ощущение повода», — написал он в Twitter.

Самым большим фанатом данного «кинотеатра» оказался кот режиссера по кличке Зуул. На ролике можно увидеть, что питомца очень заинтересовал новый предмет в доме. Он отправился изучать макет, попутно давя лапами бумажных зрителей.

Напомним, в Великобритании во время пандемии ввели достаточно суровые меры карантина, что коснулось даже звезд.

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