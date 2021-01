Пока все закрыто: английский режиссер превратил ноутбук в кинотеатр

Английский кинорежиссер Том Кингсли по своему решил проблему закрытых кинотеатров во время пандемии. Свой лайфхак, как ощутить атмосферу большого экрана, он снял на видео и выложил в Twitter. Выдумщик склеил из бумаги макет кинотеатрах с рядами кресел и головами зрителей. Данная конструкция «надевается» на его ноутбук так, что экран гаджета становится в центр. В результате ощущения от просмотра фильма на компьютере становятся совсем другими.

I've made a special Lockdown Cinema for my laptop to replicate the big screen experience pic.twitter.com/LBlLwbbwCg

— Tom Kingsley (@kingsley_tom) January 5, 2021