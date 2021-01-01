«Не давлю из себя энергию»: Светлана Камынина рассказала, как справляется со стрессом

Актрису Светлану Камынину, более известную зрителям, как Анастасия Константиновна Кисегач из «Интернов», спросили, что помогает ей избавляться от стресса в работе и жизни. 41-летняя женщина ответила, что ей всегда приходит на помощь смена деятельности, но иногда самым эффективным оказывается сеанс «ничегонеделания», которое часто порицается успешными людьми.

«Я не сразу этому научилась — позволить себе время от времени ничего не делать. То есть, если я чувствую, что у меня нет ресурса, я не давлю из себя, как из тюбика с зубной пастой, энергию и креатив. И это очень помогает. Главное, чтоб безделье долго не длилось», — цитирует Камынину журнал Hello!

Кстати, в начале 2021 года выйдет новый сериал с этой актрисой — «Настя, соберись!». У главной героини этой комедии пять личностей, живущих в подсознании и определяющих ее действия. Светлана сыграла строгую и зажатую ипостась девушки — эдакий собирательный образ суровой мамы, начальницы. Она отвечает за дисциплину, но также является голосом ее стыда.

Смотрите также: