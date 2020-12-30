Родительский лайфхак: Виктория Макарская назвала плюсы написания письма Деду Морозу

Сесть с ребенком за бумагу стоит даже если малыш уже не верит в зимнего волшебника.

Оказывается, письмо Деду Морозу — это не просто вера ребенка в чудеса, его можно использовать в полезном ключе. О своем подходе к написанию весточки зимнему волшебнику рассказала жена Антона Макарского Виктория. Напомним, что у пары подрастают восьмилетняя Маша и пятилетний Ваня. Верующие родители не забивают головы детей сказками, а говорят с ними о чудесах, которые происходят наяву. Поэтому наследники певцов знают, что Дед Мороз — это всего лишь веселый артист, который дарит подарки от родственников. Однако традиция написания письма этому персонажу в звездной семье сохраняется.

«Во-первых, учимся писать, так как условие одно: письмо должно быть написано самостоятельно. Во-вторых, родители точно знают, что дети хотят получить в подарок. В-третьих, письма пишем вместе и всегда можно внести поправочки: «Ну, ты не перегибай! Где ж я тебе ракету настоящую достану и кита живого?» — поделилась родительским опытом Виктория.

Журналисты спросили у нее и других звездных мам, что бы они попросили у Деда Мороза в этом году, если бы его встретили. Все как один ответили, что желают скорейшего завершения пандемии и возвращения к нормальной жизни. Читайте их откровения на сайте Teleprogramma.pro.

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