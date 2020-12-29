Как в кино: в Китае решили бороться с осами с помощью летающего дрона-огнемета

Что делать, если осы превратятся в реальную угрозу для людей? В одной из провинций Китая жалящие насекомые стали такой проблемой для местных жителей, что благотворительная организация Blue Sky Rescue начала сбор средств для ее решения. Но гораздо интереснее, на что были потрачены собранные деньги. Активисты, похоже, вдохновлялись фантастическими фильмами — прикрепили огнемет на летающий дрон и запустили его на осиные гнезда. Затея обошлась в 13 тысяч долларов.

На видеоролике, выложенном китайским изданием South China Morning Post, видно, как робот подлетает к ульям, расположенным на ветках деревьев, и обдает их струей огня. За одну акцию активисты уничтожили 11 таких гнезд, еще около сотни планируют подпалить в ближайшее время.

Затея китайцам понравилась сейчас они думают, где еще можно использовать подобную машину. Лишь бы лесной пожар не устроили эти «защитники человечества».

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