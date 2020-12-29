«Займитесь собой»: Моргенштерн подвел итоги года и дал совет хейтерам

28 декабря рэпер Моргенштерн, как и обещал ранее, выпустил клип на свою новую песню Cristal & Moët. Менее чем за сутки музыкальный ролик собрал более 4 миллионов просмотров. В самом видео 22-летний артист хвастается богатством и поливает полуголых фигуристых девушек шампанским. Но также он решил использовать этот релиз, чтобы подвести своеобразные итоги 2020 года. И ни слово о коронавирусе и отмененных концертах — у Алишера Моргенштерна все было в полном шоколаде.

Клип начинается с нарезки теленовостей, в которых упоминался молодой артист. А в конце, после всех танцев в брызгах шампанского, перечисляются все достижения рэпера за прошедший год. Звездный парень отчитался, что купил ювелирки на пять миллионов рублей и три люксовых автомобиля, записал самые громкие дуэты года, в том числе и с американским коллегой Lil Pump, выпустил восемь популярных клипов и открыл свой ресторан в центре Москвы.

Также на его счету лучший выпуск «Вечернего Урганта» и самое длинное сольное интервью у Юрия Дудя. А еще звания «Женщины года», «Музыканта года» и ряд других. Моргенштерн похвастался, что заработал 3 миллиона долларов и попал в список Forbes.

«А ты в 2020 писал плохие комментарии, — обратился рэпер к своему зрителю в самом конце ролика. — С Новым годом. Займитесь собой».

Про то, что Моргенштерн, возможно, скоро станет папой в ролике не упоминается.

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