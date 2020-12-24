Том Хэнкс продолжал плакать между дублями, чтобы помочь юной актрисе не выходить из образа

На съемках вестерна «Новости со всего света» актер в очередной раз продемонстрировал высокий профессионализм.

У Тома Хэнкса на днях выйдет новый фильм — вестерн «Новости со всего света». По сюжету, после окончания Гражданской войны в США пожилой офицер путешествует по Америке и вдруг встречает одичавшую девочку-сироту, которая просит отвезти ее к родственникам. Мужчина соглашается, но в пути эту парочку ждет немало испытаний.

Партнершей Тома по фильму выступила 12-летняя немецкая актриса Хелен Зенгель. В недавнем интервью девочка рассказала, как Хэнкс помогал ей на съемочной площадке. Чтобы юная артистка не вышла из образа и не потеряла эмоциональный настрой, мужчина продолжал плакать между дублями, и даже когда камера была направлена не на него.

«Он плакал в каждой сцене, в которой я должна была проявлять эмоции… Делать это снова и снова для твоего партнера, когда ты даже не в кадре, это действительно потрясающе и здорово», — цитирует Хелен портал Page Six.

Ай да Том! Не зря же у него две премии «Оскар» за лучшую мужскую роль.

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