«Оказывается, можно ездить по Москве днем»: Иван Ургант поделился открытиями карантина

Сайт Teleprogramma.pro спросил у Ивана Урганта, какой необычный опыт он приобрел в непростом 2020 году, особенно во время карантина.

«Я узнал, что, оказывается, можно ездить по Москве днем и доезжать от дачи до работы за 40 минут. Почувствовал, как это — если бы ты передвигался с кортежем. Хотя на светофорах я останавливался, светофоры-то работали», — поделился телеведущий.

Также он открыл для себя то, что Россия — очень красивая страна. 42-летний шоумен признался, что думал об этом, но давно не проверял. Невозможность выехать за границу спровоцировала его путешествия по родине, и теперь Иван убежден, что живет в действительно живописном месте. Грядущий Новый год он собирается отмечать с семьей дома.

Еще ведущий «Вечернего Урганта» узнал, каково это, когда зрительный зал большой, а людей в нем мало. По словам мужчины, это все равно гораздо лучше, чем когда артисты вынуждены работать совсем без зрителей — только для камер. Даже если новый год из-за пандемии будет не менее тяжелым, чем уходящий, Иван уверен, что люди будут воспринимать трудности легче, так как в 2020-м уже получили самый непростой опыт.

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