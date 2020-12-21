Джордж Клуни поделился лайфхаком, как заставить малышей вести себя хорошо

У известного актера подрастает двойня, которая нередко устраивает ссоры и шалости.

59-летний Джордж Клуни поделился родительским лайфхаком, как заставить детей вести себя хорошо. На днях он пообщался со Стивеном Колбертом в передаче The Late Show и рассказал, как ему удается приструнить своих шумных близнецов Эллу и Александра, которым скоро исполнится по четыре года.

Если актер слышит, что дети кричат и ругаются в своей комнате, то он становится за дверью и начинает разговаривать сам с собой, пародируя голос Санта-Клауса. Звездный папа как будто здоровается с зимним волшебником и спрашивает, зачем тот пришел в гости, ну а добрый старичок своим знаменитым басом ему отвечает, что пришел проверить, есть ли в доме хорошие детишки.

Клуни говорит, что, услышав этот «диалог», ребятня выбегает из комнаты с криками: «Мы здесь!», а потом весь день очень хорошо себя ведут. Актер часто использует этот трюк во время Рождества, а вот как выкручиваться весной, пока не знает.

«Я беспокоюсь по поводу пасхального кролика, потому как не совсем уверен, как он должен звучать», — пошутил Джордж.

Напомним, в 2014-ом Клуни женился на юристе ливанского происхождения Амаль Аламуддин и спустя три года женщина подарила ему очаровательных близнецов. В недавнем интервью звездный папа признался, что не был готов сразу к двум детям.

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