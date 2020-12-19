Звезда «Королевского гамбита» призналась, что выучила английский по книгам о Гарри Поттере

Звезда сериала «Королевский гамбит», 24-летняя актриса Аня Тейлор-Джой рассказала, что именно книги о Гарри Поттере помогли ей выучить английский язык. Дело в том, что до шести лет будущая артистка росла в Аргентине, потом ее семья перебралась в Лондон, но еще два года девочка отказывалась погружаться в английский.

«Я хотела вернуться домой и в моем шестилетнем менталитете думала, что родителям придется забрать меня, если я не буду говорить на этом языке», — рассказала она изданию NME.

Но позицию капризного ребенка изменил ее дядя. Она усаживал маленькую Аню за книги о Гарри Поттере, и она полюбила их. Актриса рассказала, что знала наизусть большинство заклинаний, придуманных Джоан Роулинг. Не успела девочка оглянуться, как выучила английский и стала довольно хороша в нем.

Интересно, стала бы Тейлор-Джой такой востребованной актрисой в 20-летнем возрасте, если бы уехала обратно в Аргентину. Полагаем, что сейчас девушка очень благодарная «Гарри Поттеру».

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