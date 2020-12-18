«Песня-призрак»: Рита Дакота записала свой главный хит, который многие ждали более 10 лет

Трек «Спички» тысячи поклонников пели на концертах, а официального релиза у него не было.

Творчество певицы Риты Дакоты долгие годы шло бок о бок с одним курьезным фактом: один из главных хитов артистки — «Спички» — пелся фанатами на всех концертах, тысячи человек знали его наизусть, однако этот трек нельзя было нигде официально скачать или послушать.

Сама девушка считает это удивительной историей. Она рассказала поклонникам, что песня вышла в 2007 году в рамках проекта «Фабрика звезд» и была издана лишь раз — на компакт-диске с популярными треками «фабрикантов». Когда же в моду вошли цифровые музыкальные площадки «Спички» уже не переиздавались. Новые фанаты нигде не могли найти эту композицию. Сама Дакота стала называть ее «песней-призраком».

«Огромное вам спасибо за то, как топите за меня, за то, как поддерживаете меня, за то, что терпите меня такой необычной, отбитой артисткой, у которой главный хит не записан, за то, что поете наизусть эту песню, — обратилась Рита к своим поклонникам через Instagram. — Я очень вами дорожу, и самое малое, что я могла для вас сделать в уходящем 2020-м, — это подарить вам вашу любимую песню в записи».

18 декабря «Спички» появились на всех музыкальных площадках и сразу же выбрались на первое место iTunes.

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