Покрас Лампас назвал идеальный цвет 2021 года

Институт цвета Pantone спрогнозировал, что в будущем году будут популярны серый и желтый.

Институт цвета Pantone по традиции назвал главные цвета будущего, 2021 года – это глубокий серый и ярко-желтый. Обычно прогнозы, которые делают специалисты института, задают тренды, модельеры с мировым именем прислушиваются к советам и презентуют коллекции в данной цветовой гамме.

Популярный уличный художник Покрас Лампас навал свой вариант главного цвета 2021.

По его мнению, давно пора добавлять в классические подборки что-то технологичное и современное.

«Хотелось бы, наверное, чтобы Pantone уже включал какие-то технологические элементы, например, голографическую краску, которая реагирует на температуру или свет», — отметил художник в беседе с NEWS.ru.

У такого подхода сразу несколько плюсов. Во-первых, каждый человек может увидеть свой уникальный вариант цвета.

Во-вторых, будет стимулироваться технологический прогресс, что очень важно для развития человечества.

Что касается выбора американского Pantone Color Institute, то он сделан не просто так, а на основе сложных математических расчетов. Первый — «практичный и твердый», а второй — «согревающий и оптимистичный». Объясняя результаты исследователи отметили, что данные сочетания подарят ощущение стабильности и тепла в наступающем году, сообщает телеканал «360».