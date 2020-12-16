Шанель, малышка, иди ко мне: в России стало модно называть собак в честь люксовых брендов

Мечтаете о питомце, но еще не определились с именем для него? Оказывается, нынче стало модно называть собак модно. И это не каламбур: в кличках четвероногих друзей все чаще встречаются названия люксовых брендов. Российская кинологическая федерация составила рейтинг названий модных домов, в честь которых наши соотечественники называют своих песиков.

Самой популярной кличкой оказалась Шанель. Собачек с таким именем российские кинологи насчитали более 1300. Чаще всего так называют йоркширских терьеров, немецких овчарок и чихуахуа.

На втором месте — модное имя Тиффани. Его носят чуть более тысячи собачек из списка. Чаще всего это йоркширские терьеры и шпицы, но встречаются и ротвейлеры. На третьей строчке — Живанши (около 700 питомцев в списке). Далее идут Прада и Армани. Замыкают топ-10 Диор, Гучи, Версаче, Валентино и Ролекс.

К слову, собаки с кличками Фенди, Дольче, Картье и Баленсиага тоже встречаются, но реже. А вы бы назвали питомца в честь люксового бренда?

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