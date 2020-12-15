Гарик Мартиросян закрутил роман с Яной Кошкиной?
Видео
Звезды, которые носят натуральный мех
Видео

Слава Марлоу дал совет юному певцу, стесняющемуся своего голоса на записи

Битмейкер Моргенштерна уверяет, что необычный голос легко может стать фишкой исполнителя.

Слава Марлоу дал совет юному певцу, стесняющемуся своего голоса на записи
Слава Марлоу в 21 год может похвастаться огромной популярностью у подростков. Фото: instagram.com/slavamarlow/

15 декабря создатель битов рэпера Моргенштерна Слава Марлоу выложил на своем YouTube-канале видео, на котором он отвечает на вопросы поклонников. Молодого музыканта спрашивали о его режиме дня, кумирах, о том, сколько он зарабатывает, и есть ли у него девушка. От многих ответов парень уклонялся, но его юных фанатов интересовал не только сам битмейкер, но и его советы по созданию треков. В частности, Славу спросили, можно ли записать хорошую песню на дешевый микрофон, и тот ответил, что это вполне реально.

Один из юных поклонников Марлоу, который тоже мечтает покорить музыкальный Олимп, спросил у звезды, как перестать стесняться своего голоса на записи. Дело в том, что в парня достаточно высокий голос и, слыша его со стороны, он сомневается в своем певческом успехе.

«Дело в том, что наше тело устроено так, что мы слышим свой голос абсолютно по другому, нежели в записи, — охотно ответил Слава. — Когда ты начинаешь заниматься записью треков, петь или читать рэп, не стоит стесняться. Твой необычный тембр может дать тебе невероятную идентичность в музыке. Ты подумай об этом. У нас, кстати, сейчас популярностью пользуется «бэйбивойс» (детский голос, — прим. авт.), то есть, когда голос высокий. Поэтому, в общем, пробуй. По поводу голоса точно не надо комплексовать».

А еще Славу спросили, что дает ему силы каждый день писать треки. Музыкант ответил, что ему просто интересно этим заниматься.

Смотрите также:

Тэги

Slava Marlowвокалвокальные данныелайфхакМоргенштернпениеСлава Марлоу