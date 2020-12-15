Слава Марлоу дал совет юному певцу, стесняющемуся своего голоса на записи

15 декабря создатель битов рэпера Моргенштерна Слава Марлоу выложил на своем YouTube-канале видео, на котором он отвечает на вопросы поклонников. Молодого музыканта спрашивали о его режиме дня, кумирах, о том, сколько он зарабатывает, и есть ли у него девушка. От многих ответов парень уклонялся, но его юных фанатов интересовал не только сам битмейкер, но и его советы по созданию треков. В частности, Славу спросили, можно ли записать хорошую песню на дешевый микрофон, и тот ответил, что это вполне реально.

Один из юных поклонников Марлоу, который тоже мечтает покорить музыкальный Олимп, спросил у звезды, как перестать стесняться своего голоса на записи. Дело в том, что в парня достаточно высокий голос и, слыша его со стороны, он сомневается в своем певческом успехе.

«Дело в том, что наше тело устроено так, что мы слышим свой голос абсолютно по другому, нежели в записи, — охотно ответил Слава. — Когда ты начинаешь заниматься записью треков, петь или читать рэп, не стоит стесняться. Твой необычный тембр может дать тебе невероятную идентичность в музыке. Ты подумай об этом. У нас, кстати, сейчас популярностью пользуется «бэйбивойс» (детский голос, — прим. авт.), то есть, когда голос высокий. Поэтому, в общем, пробуй. По поводу голоса точно не надо комплексовать».

А еще Славу спросили, что дает ему силы каждый день писать треки. Музыкант ответил, что ему просто интересно этим заниматься.

Смотрите также: