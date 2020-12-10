В Сети появилась возможность сыграть в шахматы с главной героиней сериала «Ход королевы»

На игровом сайте можно выбрать одну из семи личностей Бет Хармон с разным опытом и попробовать одолеть ее.

Хотели бы сыграть в шахматы с девушкой-вундеркиндом Бет Хармон из сериала Netflix «Ход королевы». Красавицу, сидящую напротив, не обещаем, а вот с ее игровым интеллектом сразиться можно. На сайте и в приложении chess.com, где пользователь может сразиться в элитарной игре с ботами различного уровня сложности, появились несколько «личностей» главной героини популярного сериала — от 8 до 22 лет. Они запрограммированы играть так, как бы это делала Бет в разные годы — чем она старше, тем опытнее. Если вы выиграете у нее 22-летней, то можете вполне гордиться собой. Но рискнете ли вы?

Напомним, «Ход королевы» вышел на Netflix в конце октября 2020 года и за месяц собрал 62 миллиона зрителей, став самым популярным мини-сериалом на платформе. В прессе отмечается, что шоу еще и возродило у публики интерес к шахматам. В интернет-магазинах стали чаще искать наборы фигур, параллельно в Сети увеличилось число запросов на обучение древней игре. На том же шахматном сайте, где появились боты героини сериала, количество игроков выросло почти в пять раз.

Кстати, исполнительница главной роли Аня Тейлор-Джой до съемок в этом проекта вообще ничего не смыслила в шахматах. Об этом она недавно рассказала на одном из шоу.

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