В Японии собираются поднять рождаемость с помощью «умных» сайтов знакомств

Технологически продвинутая Япония, как известно, страдает от низкой рождаемости. В прошлом году в Стране восходящего солнца на свет появились менее 865 тысяч младенцев, что является местным антирекордом. Власти уже давно думают, как повысить рождаемость. И в следующем году они собираются дополнительно финансировать регионы, которые используют технологии искусственного интеллекта для соединения людей в пары.

Как передает канал BBC со ссылкой на информационное агентство AFP, в 2021-м бюджет Японии выделит 19 миллионов долларов местным властям, которые продвигают «умные сервисы» по поиску партнеров для брака. Речь идет о приложениях, в которых гражданин может найти себе пару. Раньше они учитывали только такие критерии, как доход и возраст, но сейчас уже анализируют хобби и жизненные ценности людей, не без помощи искусственного интеллекта.

Говоря простым языком, знакомиться в клубе или на групповых свиданиях уже не модно — японцы доверяют поиск будущего супруга умному компьютеру. Но не все жители страны согласны с таким подходом. Японский социолог Сачико Хоригучи в разговоре с BBC выразила мнение, что у правительства есть более действенные рычаги влияния на рождаемость. Она считает, что чиновникам лучше оказывать материальную поддержку молодым людям с низкой зарплатой. Если молодежь перестанет думать только о том, как прокормить себя, то у нее появится время на свидания и создание семьи. Ну а если уж очень хочется продвигать искусственный интеллект, то лучше обеспечить людей доступными роботами, берущими на себя обязанности по дому или уходу за детьми, считает ученая. Согласны с ней?

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