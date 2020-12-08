Звезда Marvel показал, как «сходил с ума» на карантине

Звезда киновселенной Marvel, 38-летний актер Себастиан Стэн, поделился в Instagram забавным видео, которым он проиллюстрировал настроение людей в 2020 году. Мужчина показал себя на самоизоляции скучающим дома, моющим руки по десять раз на дню, дезинфицирующим все поверхности и так далее. В ролике он пытается разбавить свое затворничество чтением, физкультурой и подпеванием магнитофону. Под конец его песни становятся все грустнее, пока артист окончательно не «сходит с ума» от одиночества и безделья.

«Спасибо за любовь, спасибо за ненависть. Будьте осторожны. Счастливых праздников», — подписал ролик Себастиан, прощаясь с 2020 годом.

Подписчики в комментариях просят его снимать больше такого контента, самодельные ролики у звезды кино получаются не хуже, чем с заправского блогера.

Напомним, что Стэн играет Зимнего Солдата в киновселенной Marvel, и поклонники уже давно ждут отдельный сериал про него, съемки которого были прерваны пандемией. Но, кроме супергеройского кино, актера можно увидеть в фильмах «Черный лебедь», «Игра на выживание», «Марсианин» и новинке от Netflix «Дьявол всегда здесь».

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