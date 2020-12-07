Американские ученые нашли способ перестать ненавидеть понедельники

Как провести выходные более продуктивно и быть позитивным в понедельник? Почему людям не хватает двух выходных, чтобы перезарядиться? Этими вопросами занялась группа американских ученых, чье исследование опубликовано в научном журнале Social Psychological and Personality Science. Они пришли к выводу, что уикенды становятся для людей привычным делом: рядовые американцы перестают ценить свое свободное время и начинают ждать отпуска.

А в отпуске работяги придумывают себе путешествия и интересные дела, они заранее готовятся отдохнуть и планируют расслабиться. Ученые взяли 441 рядового работника с графиком «пять на два» и разделили испытуемых на две группы. Одна должна была провести свои обычные выходные, а вторую исследователи призвали отнестись к уикенду как к полноценному отпуску, пусть и короткому.

Специальным опросом ученые «замерили» уровень счастья людей в понедельник, и выяснилось, что вторая группа вернулась на работу с более радостным настроением. Они оказались более удовлетворены своими выходными и отметили, что уделяли больше внимания настоящему моменту — тратили меньше времени на домашние хлопоты и ценили каждый свободный час. Исследователи отмечают положительный эффект осознания того, что человеку дали не просто передышку от работы, а полноценную свободу действий. Однако, по их же словам, каждые выходные такая мотивация не будет работать, так как со временем она тоже станет привычной.

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