Ну прямо как игрушка: в Австралии коала залезла на новогоднюю елку и не хотела слезать

А что, коалы разве не люди? В смысле, они ведь тоже хотят праздновать Новый год!

В Австралии произошел забавный случай. 2 декабря семья из города Аделаида вернулась домой и обнаружила на своей новогодней елке новое украшение. Оказалось, что дикая коала пробралась в дом и забралась на наряженное дерево. То ли животному понравились гирлянды, то ли оно решило полакомиться иголками, которые оказались искусственными.

Первой нежданного гостя обнаружила собака семьи. Дети радостно закричали, а мать семейства подумала, что ее разыгрывают — будто ребятня повесила на елку мягкую игрушку. Женщина позвонила в специальную службу, которая занимается отловом коал, но сотрудники ведомства тоже не сразу поверили в эту историю.

«Она (коала. — Прим. авт.) изрядно запуталась в огоньках. У нас искусственное дерево и очень старое, но она все-таки пыталась съесть его иголки… Я видела, как она жевала некоторые, но остановилась, когда поняла, что это пластик», — цитирует The Guardian юную Тайлу Маккормик, обнаружившую незваного гостя.

Девушка назвала коалу Дафной, и, пока спасатели ехали к ней домой, успела снять с животным ролик для TikTok. Сумчатый зверек действительно очень мило смотрелся на новогодней елке, будто плюшевая игрушка. Видео набрало множество лайков и стало вирусным в Австралии. В комментариях люди писали: «Вот оно — настоящее австралийское Рождество!»

В итоге коалу выпустили на волю. Однако зверек не хотел покидать полюбившейся ему елки — недовольно храпел и брыкался, когда зоозащитники снимали его с дерева. Как это было — можно посмотреть на видео.

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