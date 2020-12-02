Коты из Эрмитажа получили наследство от умершего гражданина Франции

Что нужно, чтобы получить наследство от богатого дядюшки из Франции? Для начала, этого самого дядюшку иметь, скажете вы. А вот коты, живущие в питерском Эрмитаже, с вами не согласятся — они получили часть наследства французского гражданина просто так, за красивые глаза.

Об этом посетителям в ходе интернет-встречи рассказал директор музея Михаил Пиотровский. Наследство небольшое, но, чтобы его получить, сейчас оформляются необходимые юридические документы.

«Человек скончался и поделил то, что он оставил, между своими близкими, французской организацией по защите экологии, а третью часть, небольшую по сравнению с двумя предыдущими, оставил котам Эрмитажа. Мы узнали об этом, когда к нам обратились распорядители завещания», — цитирует «Фонтанка» помощник директора Эрмитажа Марию Халтунен.

К сожалению, сотрудникам музея не удалось установить, почему умерший был так благосклонен к животным из Петербурга, и бывал ли он вообще когда-нибудь в Эрмитаже.

Добавим, что в известном музее заботятся о нескольких усатых проказниках. В честь них устраивают тематические мероприятия, конкурсы, есть даже День эрмитажного кота. Кстати, один из питомцев по имени Ахилл становился оракулом футбольных чемпионатов и делал довольно точные предсказания.

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