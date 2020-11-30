Константин Ивлев назвал факторы, которые сразу расстраивают его при посещении ресторана

Известный шеф-повар старается не ходить в заведения, открывшиеся менее полугода назад.

Известный шеф-повар, ведущий программ «На ножах» и «Адская кухня» Константин Ивлев рассказал, что ему в первую очередь может не понравиться в ресторанах и кафе, которые он посещает. Вот какие пункты могут с ходу расстроить человека, дающего дельные советы рестораторам по всей стране.

Запах.

«Если в зале есть запах кухни, это говорит о том, что владельцы сэкономили на главном – на вытяжке», — цитирует известного телеповара издание «Собеседник».

Недалекий персонал.

«Бывает, заходишь в пустое заведение, а хостес тебя спрашивает, заказывал ты столик или нет», — приводит пример Ивлев.

Овощи гриль.

«Если меня бьют сомнения, то именно по ним я могу определить, насколько мощный повар», — отмечает повар.

Количество блюд в меню.

По словам шефа, если меню представляет из себя огромную папку, в которой более ста угощений, а само заведение рассчитано более чем на 50 посетителей, то сразу становится ясно, что кулинары не смогут приготовить все блюда качественно. В современном общепите господствует тренд на небольшие меню, которые меняются каждый сезон.

Ивлев признался, что любит ходить в чужие рестораны. Единственное, старается не посещать только что открывшиеся заведения, так как знает, что новому месту нужно около полугода, чтобы избавиться от ошибок и полноценно встать на ноги. Чтобы оценить мастерство местного повара, телеведущий заказывает одно блюдо, знакомое для себя, а второе — что-нибудь из новинок. Так он может определить, насколько ему попался выдающийся коллега.

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