В Америке пингвинов привели на футбольный стадион, чтобы они не скучали на самоизоляции

Забавными видео и фотографиями делятся в социальных сетях сотрудники чикагского океанариума Shedd Aquarium. Еще в марте им пришлось закрыть свою экспозицию на карантин, после чего их самые милые подопечные заскучали без внимания посетителей. Речь идет о четверке магеллановых пингвинов: Дарвине, Томбо, Иззи и Шарлотте. Сначала малышам разрешали гулять по коридорам океанариума, а затем стали выводить за пределы родного учреждения и показывать окружающий мир.

https://twitter.com/shedd_aquarium/status/1330927407205928961

Летом животные сходили на экскурсию в музей естественной истории, а на днях пришли погулять по футбольному стадиону Soldier Field. На видео запечатлено, как птицы с радостью выбежали на газон и с удивлением рассматривали новую локацию. В мяч, правда, играть не стали, все-таки их конек — это плавание.

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Такие экскурсии нужны пингвинам, чтобы не заскучать и поддерживать форму. А их кураторы тем самым напоминают людям о существовании океанариума, который в период пандемии перешел в онлайн и теперь приглашает посетителей на свои виртуальные мероприятия.

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