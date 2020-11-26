На съемках «Игры престолов» Эмилия Кларк за 10 минут придумала речь на валирийском языке

Сериал «Игра престолов» уже год как закончился, но история его создания продолжает волновать фанатов. Недавно в сети всплыл любопытный факт, связанный с Эмилией Кларк. На съемках она совершила небольшой подвиг, который впечатлил режиссера и сэкономил киношникам уйму времени.

В пятом сезоне ее героиня Дейенерис Таргариен приговаривает к сожжению одного из дворян, которых подозревала в измене. Перед этим она произносит длинную речь на валирийском языке, который был придуман специально для сериала. Однако, как оказалось, изначально сценаристы прописали этот монолог на английском, и идея переделать его возникла прямо на съемочной площадке.

Шоуранеры посмотрели, какой получилась предварительная сцена, и предложили снять ее с валирийской речью. Режиссер Джереми Подесва был не против, но он знал, что выверенные фразы на выдуманном языке пишутся и корректируются за несколько месяцев до съемок (этим занимался специально нанятый лингвист Дэвид Петерсон), а затем еще долго и скрупулезно разучиваются актерами. Он подошел к актрисе и спросил, сможет ли она оперативно подготовить ту же речь, только на валирийском. Кларк ответила согласием, отошла всего на десять минут, а затем вернулась на площадку и выдала монолог, в котором позже не нашли ни одной существенной ошибки. Пафосная речь Эмилии, написанная ею «на коленке», так и попала в итоговый вариант серии.

«Она приняла вызов и сделала работу, полностью заслуживающую доверия, — цитирует Подесву издание Entertainment Weekly. — Каждый дубль, каждая интонация и то, как она все сформулировала, давали возможность полностью понять, что она сказала. На тот момент она знала язык достаточно хорошо, чтобы все сработало. Конечно, на валирийском языке звучало не идеально, но ни один фанат этого не заметил. Она проделала потрясающую работу».

Напомним, что ранее Эмилия Кларк пожаловалась, что на съемках в пустыне мужчины-актеры носили броню со встроенной системой охлаждения, а для нее такого гаджета предусмотрено не было — девушка парилась в жарком парике и охлаждалась лишь тем, что приподнимала его.

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