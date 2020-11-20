«Бодрюсь в пять утра»: Екатерина Стриженова показала, как будит себя перед эфиром

Телеведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Екатерина Стриженова в Instagram показала, как пробуждает себя по утрам перед эфиром. На кадрах забавной видеозаписи звезда активно хлопает в ладоши, находясь в студии. Складывается ощущение, что она охотится за мухами.

«Бодрюсь в пять утра! Рабочая пятница, поехали». Екатерина Стриженова

«С возрастом то ли еще будет», «Доброе утро, дорогая Екатерина. По традиции начинаем свой день вместе с вами», «Вы очень клевая. Спасибо, что подняли нам всем настроение», «Что у вас с зубами? Вы присвистываете», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Екатерина Стриженова замужем за российским актером и режиссером Александром Стриженовым. Их роман начался еще в 1984 году во время работы над картиной «Лидер». Как только Екатерина и Александр стали совершеннолетними, то сразу сыграли свадьбу. У пары две дочери – Анастасия и Александра. Старшая наследница уже давно обзавелась семьей. Она с мужем живет в Америке. У них есть сын Петр. Младшая Саша, которой 19 лет, пока не замужем.

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