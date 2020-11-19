«Никто не застрахован»: фигуристка Боброва рассказала, как падать на гололеде, чтобы избежать травм

Кто как не фигуристы знают, как падать правильно и при этом не получить серьезные травмы. Об этом с наступлением зимы решила рассказать олимпийская чемпионка Екатерина Боброва. В своем Instagram она написала несколько полезных советов.

«От падений никто не застрахован, а падения — это очень неприятно. Это я вам как фигуристка говорю», — рассказала Боброва.

По ее словам, приземляться лучше всего на бок.

«Есть два варианта: сгруппироваться, закрыв голову руками (так вы можете избежать сотрясения) или вытянуть полусогнутую руку, чтобы постараться замедлить скорость падения», — написала фигуристка.

В случае, если падения на спину все-таки не избежать, то лучше всего подбородок прижать к груди, чтобы не травмировать голову.

«Группируйтесь, спина должна согнуться дугой, тогда удар не придется на весь позвоночник», — отметила Боброва.

При падении на землю лицом вниз, необходимо вытянуть вперед полусогнутые руки.

«Затылок лучше тянуть назад, чтобы не рассечь подбородок или не сломать нос», — подчеркнула спортсменка.

Напомним, что Екатерина Боброва участвует в новом сезоне «Ледникового периода» в паре с Владом Соколовским.

Смотрите также: