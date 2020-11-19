Дмитрий Миллер предложил открыть в институтах курсы по постельным сценам

Как отметил актер, играть подобные моменты, к сожалению, сегодня в вузах не учат.

Актер Дмитрий Миллер предложил ректорам театральных вузов подумать над идеей открытия в институтах курсов по постельным сценам, что помогло бы многим начинающим артистам уже быть более, так скажем, осведомленными в этих делах во время съемок в художественных фильмах.

«В институтах таких курсов, к сожалению, нет. Может, стоит набрать курс по постельным сценам». Дмитрий Миллер

Как сказал актер, у него самого до сих есть некоторый барьер во время игры постельных сцен. При том, что он уже достаточно опытен в этих делах. По его мнению, в непростые моменты, как игра в постельной сцене, на помощь приходит юмор и человеческие отношения. С партнершами он заранее договаривается, как играть. Обсуждает все тонкости «процесса». Также он заметил, что жена его не ревнует к подобному. Она сама актриса и спокойно воспринимает происходящее на съемочной площадке.

Напомним, что Дмитрий Миллер сыграл уже в популярных картинах не одного героя-любовника. Последний фильм с его участием, где он играет такую сцену, называется «Виктория», сообщает портал news.ru.

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