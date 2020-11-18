«Не было момента, чтобы я ничего не делал»: Манучаров рассказал, как зарабатывал на карантине

Актер и телевизионный шоумен Вячеслав Манучаров дал интервью сайту Teleprogramma.pro. 39-летний мужчина рассказал о своей профессии, создании YouTube-канала и, конечно же, пережитом карантине. Мы не могли не спросить у артиста, как сказалась пандемия на его кошельке. Тот ответил, что, естественно, ощутил провисание семейного бюджета.

Мало того, что отменились спектакли, гастроли и съемки, так еще и рухнул курс лекций, который Манучаров расписал себе на год вперед (недавно он стал профессором по актерскому мастерству). По словам мужчины, ему реально пришлось просчитывать, на сколько месяцев без работы хватит имеющихся денег, но без дела он сидеть не стал.

«Я понял, что хочется стабильности, и придумал онлайн-курсы актерского мастерства, набрал группу из 50 студентов и практически с утра до вечера с ними работал. Не было такого момента, чтобы я сидел на карантине и ничего не делал. В 10 утра у меня уже был первый студент, и в 7–8 вечера все заканчивалось», — рассказал шоумен.

Он также поделился, что не разделяет общий тренд звезд на разбор хлама и ненужных вещей на карантине. Вячеслав подчеркивает, что у него всегда и везде идеальный порядок, который ему привили вместе с советским воспитанием. Так что чистить закрома и перебирать добро актеру не пришлось.

Добавим, что вы можете увидеть Вячеслава Манучарова в роли ведущего реалити-шоу в новом сериале ТНТ «Идеальная семья», премьера которого состоится 30 ноября.

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