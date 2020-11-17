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К поискам преступников в России подключится искусственный интеллект

В МВД уже задумались о разработке дорогостоящих программ, призванных помочь в раскрытии преступлений.

К поискам преступников в России подключится искусственный интеллект
Хочется верить, что у полиции появятся более точные методы поиска преступников. Фото: Global Look Press

МВД России собирается усовершенствовать свои цифровые технологии за 55 миллиардов рублей. Помимо закупки новых компьютеров и гаджетов, речь идет и об использовании в работе технологии искусственного интеллекта. Умные машины могут помочь правоохранителям в раскрытии преступлений, как это происходит в фантастических фильмах.

Как рассказал «Коммерсанту» источник в правительстве, на совещании у вице-премьера Дмитрия Чернышенко чиновники из МВД представили план проекта по использованию ИИ для выявления признаков серийных преступлений. Уже в 2023 году планируется начать разработку соответствующего программного обеспечения.

Чем же может помочь самостоятельно думающий компьютер? Например, он может воссоздать индивидуальные анатомические признаки человека из биологического материала, найденного на месте преступления (грубо говоря, составить фоторобот по капле крови). Или быстро сравнить образцы тканей подозреваемого с теми, что оставил преступник. Или предсказать действия маньяка по уже имеющимся фактам нападений.

Кстати, полиция уже несколько лет пытается применять искусственный интеллект при поиске людей и машин по камерам наружного наблюдения, но пока это только попытки. До создания настоящего Робокопа отечественным правоохранителям еще далеко.

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