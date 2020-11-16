Актеры сериала «Перевал Дятлова» вживались в роль героев по их дневникам и письмам

16 ноября на канале ТНТ стартует мистический сериал «Перевал Дятлова», который может пролить свет на различные теории об одной из самых таинственных трагедий СССР. Однако создатели картины отмечают, что снимали все-таки не документальное кино, а художественную работу. Воспроизвести все события точь-в-точь не стояло задачи, поэтому консультанты, которые непосредственно разбирались в обстоятельствах гибели группы Дятлова, не были задействованы в проекте.
Родственников погибших также решили не привлекать. Актеры, игравшие «дятловцев» изучали своих персонажей по архивным записям. Каждый артист получил папку с досье на его героя с фотографиями, описаниями и даже личными дневниками тех самых туристов. Это помогло выстроить правдоподобные образы.
Актриса Мария Мацель, к примеру, играет одну из двух девушек в группе Дятлова — Зину Колмогорову.
«На мой взгляд, это человек — честность. Когда я читала ее письма, дневники, они были просто пропитаны честностью и открытостью. Она все очень открыто воспринимала и честно реагировала на происходящее. Многие советские люди были такими. Мне очень импонировали ее романтичность, любовь и восприятие мира», — рассказала актриса порталу Teleprogramma.pro.
Известно, что незадолго до похода в горы 22-летняя Зина отправила подруге свое последнее письмо. Девушка писала, что скоро ее ждет работа в Каменске, а еще поделилась личными переживаниями: перед роковыми событиями она рассталась с Юрием Дорошенко, который тоже был в группе Дятлова. Молодая туристка переживала, как будут складываться их отношения во время похода.
Удалось ли актерам передать такие тонкости характеров, зрители узнают непосредственно из сериала, трансляция которого проходит на ТНТ в 22:00.