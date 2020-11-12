Умеет чувствовать ложь: Олег Шепс рассказал, почему позволяет себя обманывать

Один из фаворитов нового сезона «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс дал интервью порталу Teleprogramma.pro. Загадочный молодой человек рассказал о том, как относится к сравнению со своим старшим братом (победителей 14-го сезона Александром Шепсом), и как ему даются испытания в популярном телепроекте.

Олег уверяет, что знает все о реинкарнации и умеет чувствовать ложь в словах других людей. Мы спросили у него, влияют ли эти способности на его личную жизнь.

«Очень часто я чувствую людей, которые пытаются меня обмануть. И обычно, я даже позволяю им сделать это. Настоящая мудрость заключается не в том, чтобы доказать всем, что ты знаешь правду, а в том, чтобы видеть истину внутри каждой лжи», — многозначительно ответил Олег.

Многих телезрительниц волнует вопрос, есть ли у молодого красавчика-экстрасенса девушка. Но рассказывать о своей личной жизни Шепс отказался, сославшись на то, что его семья уже имеет неприятный опыт, когда общественное внимание разрушало личное счастье. Участник «Битвы» подчеркнул, что всегда будет оберегать свои отношения от интереса публики.