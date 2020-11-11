Орландо Блум утешил себя после гибели собаки, заведя нового питомца

Через несколько месяцев после трагической смерти своего пса Майти голливудский актер Орландо Блум взялся воспитывать нового щенка. 10 ноября звезда «Пиратов Карибского моря» поделился в Instagram фотографиями годовалого малыша по кличке Бадди. 43-летний мужчина признался, что даже не знает, смесью каких пород получился этот песик, но он сумел исцелить тоску артиста по его прошлому четвероногому другу.

«Ничто не может заменить Майти, но воспитание этого маленького парня действительно наполнило мое сердце, — написал актер. — Если вы никогда не воспитывали щенка и даже не думали об этом, то я настоятельно рекомендую. Это сделает вас обоих лучше. И помните, что не надо судить книгу по ее обложке».

По словам звезды, нового друга ему помогли найти волонтеры, заботящиеся о собаках. Орландо взял непородистого щенка из приюта и не пожалел об этом.

Напомним, в июле 2020-го Блум заявил, что у него пропала собака. Через неделю животное нашли мертвым. Актер признался, что все это время он плакал и без устали прочесывал местность. Потеря друга стала для него сильным ударом.