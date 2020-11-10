Для полной самоизоляции в квартире изобретена капсула «Алибокс»

Внутри нее человек может расслабиться или, наоборот, поработать, не отвлекаясь на посторонние шумы.

Популярный сайт иностранных товаров AliExpress представил своим пользователям вещь, которая тут же вызвала «бум» в социальных сетях. Это «Алибокс» — комфортная капсула, которую можно установить в квартире как зону уединения одного человека.

Внутри этой мини-комнаты есть все, что нужно для работы и спокойного отдыха: кресло, столик, розетки, проектор, очки виртуальной реальности, плед, голосовой помощник «Маруся», массажер для спины, маленькая дверка для кота и много других приятных мелочей. Но главное достоинство капсулы в том, что она не пропускает звуки. Играющие дети и ремонт у соседей не должны доставлять обладателю такой вещи неудобства.

Создатели этого устройства отмечают, что его необходимость обусловлена реалиями 2020 года, когда многие люди были вынуждены остаться дома на самоизоляции и испытали нехватку личного пространства.

К сожалению, данный товар нельзя купить в России. В нашей стране его можно только выиграть. Для участия в розыгрыше трех таких капсул нужно сделать покупки на общую сумму от тысячи рублей во время специальной распродажи, которая пройдет на AliExpress с 11 по 13 ноября. Подробности можно узнать здесь.