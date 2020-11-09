В Японии для одиноких мужчин изобрели механическую женскую руку

С этим гаджетом можно отправиться на свидание, даже при отсутствии девушки.

Новое чудо-устройство из Японии: восточные ученые изобрели механическую руку для одиноких мужчин. Никакой пошлости — новый гаджет призван имитировать прогулку с девушкой, держась за руки. Если у парня нет настоящей подружки, то он может выйти на улицу с ее искусственным заменителем, который будет крепко сжимать его ладонь. В общем, это изобретение для тех, кто хочет подержаться за руки, но не готов ради этого знакомиться с противоположным полом. Как это выглядит, можно увидеть в японском ролике.

Гаджет придумали в университете Гифу, он называется Osampo Kanojo, что можно перевести как «девушка на прогулке». Механизированная рука покрыта мягким синтетическим материалом, имитирующим реальную кожу, который пахнет женским шампунем. Когда ее сжимаешь, она сжимается в ответ. И даже может вспотеть от смущения, если добавить специальную влажную ткань под «кожу». Во время прогулки через наушники смартфон транслирует пользователю звуки дыхания и шелеста платья партнерши, создавая простор для фантазии.

Правда, пока что прототип руки имеет множество проводков и подвесной блок, которые явно будут отвлекать от романтики. Но дайте этим ученым еще пару лет, и они вам полностью «живого» андроида соберут. И человечество, наконец, погрузится в мир будущего, про который уже несколько лет снимает фильмы! Только, если можно, давайте без терминаторов…