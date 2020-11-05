Хорошая птичка: зеленый попугай спас своего хозяина во время ночного пожара

Питомец разбудил мужчину гораздо раньше, чем датчики дыма, установленные в его доме.

Прекрасная история спасения пришла из Австралии. Ночью 4 ноября в городе Брисбене загорелся двухэтажный дом. Его одинокому жильцу Антону Нгуену удалось выбежать до того, как он задохнулся бы дымом. И это при том, что в момент возгорания мужчина крепко спал.

Выживший рассказал журналистам, что во сне услышал, как его попугай Эрик тревожно зовет его по имени. Хозяин дома проснулся, чтобы успокоить птицу, и сразу же почувствовал запах дыма.

«Я схватил Эрика, открыл дверь, посмотрел в дальнюю часть дома и увидел пламя… И я сразу же побежал вниз», — цитирует Антона канал BBC.

Четыре бригады пожарных тушили дом более часа, а хозяин здания стоял на улице целый и невредимый. Он даже успел захватить сумку с вещами.

Инспектор местной пожарной службы рассказал прессе, что в доме были установлены детекторы дыма, но зеленый попугай среагировал раньше техники. Причины возгорания еще устанавливаются. А Эрик, без сомнения, — хорошая птичка.