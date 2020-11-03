Названы лучшие города России для построения карьеры на «удаленке»

Минувшим летом сайт Teleprogramma.pro делился рейтингом городов мира, где лучше всего жить удаленным работникам. А вот похожее исследование провели в России. В октябре сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди «удаленщиков», считают ли они свой город лучшим для дистанционной карьеры. Свои ответы дали жители мегаполисов: по 700 человек из Москвы и Санкт-Петербурга и по 300 из других городов-миллионников.

В итоге лучшей для дистанционной работы была признана столица. 51% опрошенных москвичей проголосовали за нее и только 14% — против. Второе и третье место поделили Казань и Новосибирск, в них одобрение выразили по 43% респондентов. Далее идет Петербург с 40% довольных карьеристов. Интересно, что в международной подборке Питер был единственным городом из России.

Хуже всего свои города оценивают жители Челябинска и Омска, там довольных «удаленщиков» всего 9 и 8%. Пермь, Волгоград, Самара и Красноярск тоже оказались в нижних строчках рейтинга.