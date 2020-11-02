Журналисты развеяли теорию заговора о том, что Меланию Трамп заменяет двойник

В преддверии новых президентских выборов в Америке страсти вокруг Дональда Трампа накаляются. В их копилку можно добавить любопытную теорию заговора, которая стала популярна в Facebook в конце октября. Пользователи социальной сети выкладывали фотографии жены президента Мелании Трамп с ее различных появлений на публике и утверждали, что она не похожа на себя. Блогеры жадно вцепились в идею о том, что вместо первой леди в свет выходит ее двойник, который, возможно, является агентом спецслужб, и его задача — оберегать Трампа и его жену.

Этот слух получил собственный хештег #FakeMelania. Подобные сообщения, кстати, начали появляться в Сети еще с 2017 года. Американская газета USA Today решила проверить их и опросила экспертов по фото и видеосъемке. Те не нашли в обсуждаемых изображениях Мелании признаки подмены, а отметили просто неудачный ракурс или искажение в телетрансляции.

В добавок, бывший агент секретной службы Белого дома Джонатан Вакроу рассказал журналистам, что ведомство не использует двойников. По его словам, к госпоже Трамп действительно приставлена агент, которая немного похожа на нее, но эта женщина значительно ниже первой леди по росту. Она же работала в защите семьи бывшего президента Барака Обамы.

Газета подала официальный запрос в Белый дом, но там не стали комментировать эту теорию. Впрочем, ранее Трамп и его команда уже опровергали и осуждали ее. Издание попыталось выйти на связь и с теми, кто распространял слухи о двойнике, но эти люди не ответили журналистам.

В итоге газета вынесла свой вердикт — сообщения о том, что Мелиню Трамп заменяет дублер, ложные. Репортеры резюмировали, что все «доказательства» этой теории являются лишь неудачными снимками, и, кроме того, человек не может получаться на всех фото одинаково.