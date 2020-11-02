«Научилась перерабатывать»: Собчак рассказала, как ей помогают хейтеры

Ксения Собчак на своем YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» призналась, что не только давно не обращает внимания на хейтеров, заполонивших ее социальные сети. Но напротив, они фактически стимулируют ее на новые свершения. И чем больше они изливают свою злобу в Сети, тем более она довольна произведенным эффектом.
Ведущая уверена, что никому в Росси не пишут такого количества гадостей, как ей. И, поскольку неприятную информацию о себе она слышит с самого детства, ей пришлось адаптироваться к этим условиям.
«Я научилась это перерабатывать в энергию. Ее ведь можно черпать отовсюду — от Солнца, от Луны, от позитива, а можно от того, что выливают на тебя хейтеры. И превращать это в ромашки. Я этим и занимаюсь. Люди мне пишут, что я лошадь, желают смерти, а я, наоборот, такая расцветаю», — разоткровенничалась звезда.