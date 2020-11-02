«Научилась перерабатывать»: Собчак рассказала, как ей помогают хейтеры

Ксения Собчак на своем YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» призналась, что не только давно не обращает внимания на хейтеров, заполонивших ее социальные сети. Но напротив, они фактически стимулируют ее на новые свершения. И чем больше они изливают свою злобу в Сети, тем более она довольна произведенным эффектом.

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Ведущая уверена, что никому в Росси не пишут такого количества гадостей, как ей. И, поскольку неприятную информацию о себе она слышит с самого детства, ей пришлось адаптироваться к этим условиям.