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Новая эра: владелица автомобиля Tesla заставила угонщиков бросить ее машину через приложение

Пока преступники скрывались на ее автомобиле, девушка всячески мешала им, дистанционно включая различные функции дорогой иномарки.

Новая эра: владелица автомобиля Tesla заставила угонщиков бросить ее машину через приложение
Похоже, что угонщики скоро переведутся, с такими-то машинами. Фото: Global Look Press

Австралийская радиоведущая Аннабель Бретт смогла не только оперативно вернуть себе угнанный автомобиль, но и предоставить полиции кучу улик на похитителей. Все потому, что у женщины оказался новый автомобиль Tesla производства компании Илона Маска с кучей технологичных примочек.

На днях автоледи собиралась на работу, как вдруг мобильное приложение Tesla прислало ей уведомление о срабатывании сигнализации. Машины на месте не оказалось, но владелица легко отследила в смартфоне, что угонщики еще не уехали далеко. Тогда мисс Бретт села в автомобиль к другу, и они начали преследование. Девушка сразу же позвонила в полицию, а по дороге как могла мешала преступникам с помощью своего телефона.

«У моего мобильного приложения есть возможность замедлить машину и другие функции. Я смогла опустить окна в своем авто, посигналить и, по сути, всячески мешать им, пока они ехали», — рассказала Аннабель передаче A Current Affair.

Устав бороться с «умной машиной», угонщики бросили чужой автомобиль и пересели на свой. Мало того, что женщине удалось заснять номер их транспортного средства, так воры еще и забыли в ее салоне свои инструменты. Все это оказалось чертовски полезно для полиции, которая вскоре поймала подозреваемых.

Телевизионщики собрали целый сюжет из съемок потерпевшей, а также видео с камер наблюдения на стоянке. В конце ролика эксперты говорят о том, что скоро подобные технологии будут доступны и в менее дорогих машинах, чем Tesla.

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