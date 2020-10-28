«Если не открою, то подожгут дверь»: как рейтинговые телешоу заманивают гостей в студию

В «Комсомольской правде» вышла большая статья спецкора газеты Дины Карпицкой, в которой журналистка описала изнанку топовых вечерних телешоу, таких, как «Пусть говорят», «Мужское/Женское» и «Прямой эфир». Она рассказала, как варится весь этот котел, который потом выливается на экран скандалами, драками, обвинениями и эмоциями.

Карпицкая уверяет: то, что видят телезрители, — правда, а не выдумка режиссеров. Истории и эмоции героев — не поддельные. Все снимается без репетиций. Врать в кадре перед всей страной очень сложно даже для актеров, не говоря уже о простых людях из народа. А вот что можно действительно приписать к виртуозной работе редакторов и продюсеров телешоу, так это создание интриги и накала страстей. Они заранее доводят героев до нужного градуса, чтобы в студии летели искры.

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Еще один вопрос, который раскрыла журналистка: каким образом участники скандального события уже через день, а то и в этот же вечер оказываются в телестудии. Карпицкая уверяет, что здесь нет магии или предварительной договоренности — только адский труд редакторов программы. Она привела в пример случай с отравлением Сергея Скрипаля в Великобритании.

«Когда моего дядю в Англии отравили «Новичком» и стало известно, что я — единственная его родственница в России, вы не представляете, что началось у моего дома, — рассказала журналистке племянница Скрипаля Виктория. — Ко мне в Ярославль примчалась целая бригада телевизионщиков. Они сидели под дверью часами, стучали, один даже пытался залезть через козырек крыльца на второй этаж, чтобы постучать в окно. Мы боялись выходить из квартиры. А потом они вообще заявили, что если я не открою, то подожгут дверь».

Спустя два дня подобной осады девушку затащили все-таки в студию. Подобные ей спикеры настолько важны, что конкурирующие телешоу даже выкрадывают их у своих коллег. Карпицкая знает немало случаев, когда один канал оплатил гостю билет в Москву, а в аэропорте его перехватили сотрудники другого. После таких случаев телевизионщики караулят героев своих шоу буквально как арестантов, могут даже забрать у них телефон и не выпускать на улицу без сопровождения.

Так что создание ток-шоу — это настоящая война, на которой, как известно, все средства хороши. И все ради того, что вечером зрители не могли оторваться от экрана.