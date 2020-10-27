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«Мне понравилось»: Кожевникова устроила себе десятидневный детокс от Instagram

Звезда «Универа» не выходила в социальную сеть и абстрагировалась от информационного поля.

«Мне понравилось»: Кожевникова устроила себе десятидневный детокс от Instagram
Мария Кожевникова на десять дней покинула своих фанатов. Фото: Global Look Press

С 16 по 26 октября актриса Мария Кожевникова «пропала с радаров» своих фанатов в Сети. 35-летняя артистка не выкладывала постов в Instagram, и ее поклонники решили, что у артистки произошло что-то нехорошее. Многие предположили, что звезда тяжело заболела коронавирусом.

Но, спустя десять дней, артистка все-таки вышла на связь и сообщила, что у нее все хорошо. Про словам Марии, она уходила на продолжительный «детокс от инсты», то есть исключила социальную сеть из своей жизни, чтобы отдохнуть от нее.

«Кстати, мне понравилось, так что советую! В ближайшее время постараюсь объяснить все, что со мной происходит. Глобальные перемены, неприятие многих внешних факторов и информационного поля в целом», — цитирует актрису ФАН.

Кожевникова добавила, что собирается учиться не реагировать на беспокоящие ее новости и скандалы, которые приходят из Интернета. Происходящее вокруг знаменитость назвала хаосом, и призналась, что все это ее пугает. За новыми знаниями артистка обратилась к книгам и новым специалистам. Она погрузилась в психологию, историю, остеопатию и другие сферы альтернативной медицины. Звезда «Универа» пообещала поделиться с поклонниками теми открытиями, что ей удалось сделать для себя.

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Instagramзвездный отдыхкак отдыхают звездыМария КожевниковаотдыхСоциальные сети