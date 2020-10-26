Больше света днем: специалист дал советы, как легче просыпаться в осенне-зимний период

Эксперт-сомнолог рассказал о том, почему в конце года трудно вставать по утрам.

Всем известно, что осенью и зимой встать бодрым и заряженным энергией достаточно сложно. Причина этого в том, что людям, особенно в северных широтах, не хватает солнца. У человека может развиться даже так называемая солнечная депрессия. Как это предотвратить и настроить организм на хорошее пробуждение, рассказал известный сомнолог Роман Бузунов. По его словам, если естественного света не хватает, его можно заменить искусственным.

«Постарайтесь по возможности находиться на солнечном свету. Как можно дольше оставайтесь днем в ярко освещенных помещениях. За час-полтора старайтесь, чтобы освещение не было белого спектра света. Соблюдайте режим. Это хорошо позволит подстроить наши биологические часы и легче вставать утром», — цитирует эксперта Пятый канал.

Для поддержания режима специалист посоветовал: не отсыпайтесь долго в выходные дни, так как это нарушает биоритмы и затрудняет последующие пробуждения. Еще один лайфхак — это световой будильник. Специальный прибор, который имитирует рассвет в комнате: за 15 минут до выставленного времени лампа начинает постепенно увеличивать освещенность помещения, подавляя производство мелатонина в организме спящего.

Сомнолог советует задать для будильника приятную и бодрую мелодию. А еще следует соблюдать важное утреннее правило: проснулся, сразу вставай. Не стоит настраивать мозг на то, как вам не хочется покидать постель. Лучше сразу умыться и сделать зарядку. Что касается последней, то физическую активность стоит соблюдать круглый год. Ведь физическая усталость тоже хорошо влияет на сон.

Справка Teleprogramma.pro

Роман Вячеславович Бузунов — доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, президент Российского общества сомнологов. Выпускник Первого Московского медицинского института имени Сеченова, автор более 160 научных публикаций.