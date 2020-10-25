«Спасибо за общение»: Кристина Асмус устроила конкурс в Instagram для фолловеров

Исполнительница главной роли в сериале «Интерны» собрала четырехмиллионную аудиторию в личном профиле Instagram. В честь этого Кристина Асмус решила порадовать своих подписчиков и позвонить одному из них. Об этом знаменитость рассказала на личной странице в сети.

Раньше Асмус уже устраивала так называемый «ПозвонимнеАсмус». Артистка захотела возобновить рубрику «CallmeAsmus», чтобы стать ближе со своими поклонниками.

«Меня зовут Кристина Асмус. Я муза хейтеров!! А вас уже четыре миллиона!! Спасибо вам за общение, за веселье, за вдохновение, мотивацию и советы как жить», — призналась актриса фильма «Текст».

Кристина рассказала, что выберет одного из своих подписчиков и лично пообщается с ним. Для этого нужно было написать в комментарии под последним постом знаменитости интересную историю о себе. По итогам конкурса оказалось, что Асмус выбрала сразу четыре интересных визиток.

Победителями стали девушка со способностью разговаривать под водой, жена иностранца, которая разговаривает только на русском, а также работница морга и любительница холодца.

Кристина Асмус подвела итоги конкурса. Фото: Instagram.com/asmuskristina