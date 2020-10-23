Настоящий герой: Жан-Клод Ван Дамм спас от смерти маленького щенка

Жан-Клод Ван Дамм спасает жизни не только на экране, но и в реальности. На днях известный актер отпраздновал 60-летие и отметился еще одной громкой историей.

Все началось с жителя Норвегии Алексея Иверсена, который купил с рук трехмесячного щенка чихуахуа, привезенного из Болгарии. У собачки был паспорт с прививками, который ей выдали в родной стране, но чиновники в Осло обнаружили в нем ошибки и заявили, что животное было ввезено незаконно, забрав малыша на карантин. Позже они приняли решение вернуть песика на родину, но болгарская сторона не пошла навстречу, раз у собаки непорядок с документами. В результате бюрократических проволочек чиновники пришли к тому, что, если животное нельзя депортировать, то его придется усыпить.

Новый хозяин щенка написал петицию с требованием оставить питомцу жизнь. На помощь ему пришел голливудский актер, который обратил внимание широкой общественности на эту вопиющую историю и заступился за собачку. В итоге документ подписали более 16 тысяч человек, но этого оказалось мало. И тогда звезда боевиков записал видеообращение к властям Норвегии и Болгарии. Прижимая к себе собственного чихуахуа, Ван Дамм призвал смилостивиться над опальным животным и пообещал лично выплатить штраф за его неправильно оформленные документы, в случае необходимости.

Слово актера имело вес. Недавно он записал новое видео для фанатов, в котором сообщил, что все разрешилось благополучно — собачку примут обратно в Болгарию. Иверсен же рассказал западным СМИ, что он не собирается отказываться от щенка — мужчина поедет вместе с питомцем и на этот раз сделает ему нормальный паспорт, чтобы кроха смогла вернуться с ним в Норвегию.

Добавим, что Ван Дамм очень любит собак. Ранее он пожертвовал десятки тысяч долларов организациям по защите прав животных и спас немало бездомных псов.