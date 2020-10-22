«Ты не можешь сидеть и ждать вдохновения»: Джаник Файзиев рассказал, как борется с ленью

Создатель фильмов «Турецкий гамбит», «Легенда о Коловрате», «Вратарь галактики», 59-летний режиссер Джаник Файзиев рассказал, как пережил самоизоляцию. Несмотря на внутреннее желание лежать и ничего не делать, мужчина дрессировал собаку, занялся садом и огородом, сделал ремонт и еще кучу других дел, до которых раньше не доходили руки. Постановщик признался, что по натуре он — страшный лентяй, но, если чем-то займется, то обязательно с максимальной отдачей.

Журналист издания Woman Hit спросил режиссера, может ли тот заставить себя что-то делать при отсутствии желания и вдохновения.

«Если ты делаешь дело с отдачей, то обязательно влюбишься в процесс, — ответил Файзиев. — Сегодня ты не можешь сидеть и ждать, когда тебя посетит вдохновение. Ты обязан научиться включать его в нужный момент, что очень дисциплинирует и заставляет в принципе находиться в рабочем состоянии и тонусе. Это касается всего: воспитания собаки, обслуживания огорода, строительства дома, заказа новой одежды и даже похода в ресторан. Ты приучаешься все делать достойно или делегируешь обязанности».

Мужчина признался, что самоизоляция принесла ему множество личных открытий. До нее он редко бывал дома и много работал. На карантине же Джаник увидел и прочувствовал, как живут его близкие. Режиссер сравнил себя с Алисой в Стране чудес, потому что увиденное вызвало у него искренний восторг и ощущение познания чего-то неведомого.