Роберт Дауни — младший отказался надевать шлем Железного человека на съемках «Мстителей»

Поработав в неудобном костюме в первых фильмах Marvel, актер оставил свою броню специалистам по компьютерной графике.

Роль Железного человека в Marvel стала главной для актера Роберта Дауни – младшего. Однако то, как он шикарно смотрится в своей броне на экране, совершенно не соответствует процессу съемок, во время которого мужчина отказывался надевать сверхтехнологичный шлем супергероя.

Недавно 55-летний Дауни стал гостем шоу Дэвида Леттермана и в беседе вспомнил один эпизод со съемок первого «Железного человека». По словам Роберта, на него надели полный костюм и шлем. В той сцене его персонаж приземляется на крышу и делает несколько шагов вперед. Когда актер пошел, его шлем захлопнулся, так что мужчина не мог ничего видеть, а в следующую секунду внутри «головного убора» загорелись светодиоды глаз и ослепили артиста.

После таких съемок Дауни стал отказываться от ношения доспехов перед камерой. Во время работы над последними «Мстителями» он категорически не хотел надевать свой знаменитый шлем.

«Нарисуйте здесь две точки, и сможете добавить его потом», — говорил он съемочной группе, зная, что любой элемент костюма можно дорисовать с помощью компьютерной графики.

Напомним, что герой Роберта погиб в картине «Мстители: Финал». Теперь фанаты киновселенной Marvel спорят, воскреснет ли он когда-нибудь. Сам же актер недавно высказал идею создать собственную киновселенную на основе его образа Шерлока Холмса.