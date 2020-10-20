На съемках фильма о Джеймсе Бонде киношники разлили на улице 38 тысяч литров колы

Оказывается, этот голливудский лайфхак применяется уже давно.

Во время съемок нового фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать» киношники залили улицу итальянского города Матера колой. Но зачем?

Ожидающие премьеру картины зрители помнят, что в трейлере есть сцена, в которой агент 007 делает захватывающий прыжок на мотоцикле. На съемках этот трюк выполнял каскадер Пол Эдвардс, но задуманный финт мог не получиться из-за скользкой каменной мостовой. Чтобы сцепление поверхности дороги и колес стало более надежным, главный постановщик трюков картины Ли Моррисон разлил на земле сладкую газировку, от которой мостовая стала липкой.

Об этом он сам рассказал в интервью журналу Total Film, чей свежий выпуск посвящен фильму «Не время умирать». По его словам, на улице было разлито 8400 галлонов популярного напитка, это около 38 тысяч литров.

«Я потратил около 60 тысяч евро на распыление колы в Матере, — цитирует специалиста портал NME. — Я уже очень давно распыляю колу на скользких поверхностях».

Моррисон также добавил, что после того смывания напитка обработанная поверхность становится очень чистой.

Напомним, что дата релиза фильма «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом уже дважды переносилась на полгода из-за коронавируса. На данным момент, прокатчики хотят выпустить картину 2 апреля 2021 года.