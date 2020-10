Как распознать ведьму: Энн Хэтэуэй дала полезный совет перед Хеллоуином

В 2020 году на Хеллоуин студия Warner Bros. порадует зрителей новым семейным фильмом «Ведьмы». Роль главной колдуньи в нем сыграла неотразимая Энн Хэтэуэй. По сюжету она собирает большой шабаш с коварной целью — превратить всех детей в мире в мышей. Трое мальчиков случайно узнают об этом плане и оказываются заколдованы раньше времени. Хоть и в образе грызунов, но они еще могут помешать намерениям злодейки.

Картину снял Роберт Земекис, помогал ему сам Гильермо дель Торо. Она является экранизацией одноименной повести Роальда Даля, по которой в 1990 году уже выходил фильм. Премьера состоится 22 октября на потоковом сервисе HBO Max, а с 28 числа ее можно будет увидеть в кинотеатрах некоторых стран.

Студия активно пиарит новый фильм. На днях она выпустила ролик под названием «Как распознать ведьму?». В нем актеры нового фильма Энн Хэтэуэй, Октавия Спенсер, Стэнли Туччи и другие рассказывают об особенностях этих страшных созданий. В частности, ведьмы всегда носят длинные перчатки, потому что у них не достает пальцев на руках. На ногах у них тоже нет пальцев, поэтому туфли им очень жмут. Ну и, конечно же, все ведьмы лысые, поэтому носят парики. Все описанное демонстрируется кадрами из фильма, поэтому смотрите на свой страх и риск.

Learn How to Spot A Witch from the cast of #TheWitchesMovie! 🧙‍♀️ Starring Anne Hathaway, Octavia Spencer, and Stanley Tucci. Stream it on @hbomax October 22. Internationally in cinemas soon. pic.twitter.com/lT7RzNEjMZ

— Warner Bros. Pictures (@wbpictures) October 14, 2020