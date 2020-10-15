Сидел без денег: Гоша Куценко рассказал о непростых временах и отсутствии проектов

В свежем интервью 53-летний актер Гоша Куценко поделился, что на карантине он и его коллеги сидели без денег, но как-то справились с простоем. Если артист не работает, для него это мрак, считает мужчина. Но лично у него такое случалось в жизни не раз. Причем, доходило до курьезов: актер сидел без денег, а ему не предлагали проекты, потому что думали, что он, наоборот, занят на несколько месяцев вперед.

«Мне не звонили, не предлагали проекты, думали, что «Куценко-то точно занят». Я спрашиваю потом: «А чего вы меня не взяли в кино?» «А мы думали, ты уже забронирован!». И не скажешь же: «Нет, ребята, бедствую», — рассказал Гоша «СтарХиту». — Нет ничего прекраснее, чем заработать много денег, а потом остаться без них. Жизнь удивительна в своих контрастах».

Удивительные контрасты артист передал в своем новом фильме «Парадоксы», который вышел на экраны 15 октября. По формату картина, скорее, является сатирическим альманахом, в котором собрано много смешных историй, взятых из реальной жизни. Куценко поделился, что лента снималась в сложное время, актеры работали бесплатно, музыку тоже пришлось попросить задаром у знакомых музыкантов. Артист пообещал, что если прокат фильма принесет хорошие деньги, то он первым делом раздаст коллегам щедрые гонорары.