Мужчина продал редкую книгу «Гарри Поттера» и смог оплатить обучение дочери

13 октября на одном из аукционов Великобритании была продана книга из самого первого издания «Гарри Поттера». Продавец хотел за свой товар 30 тысяч фунтов стерлингов, но торги дошли до 60 тысяч, а это около 6 миллионов рублей по нынешнему курсу! Сотрудники аукциона назвали цену невероятной, еще никто не платил столько за копию книги о юном волшебнике. Издание действительно очень редкое: его выпустили в 1997 году всего в 500 экземплярах.

Интересна и ее история. Как передает канал BBC, томик купил эмигрант из Люксембурга, чтобы учить своих детей читать на английском. Он более чем доволен теми деньгами, что выручил за книгу сейчас, и планирует потратить средства, чтобы выплатить кредит, который взял на обучение дочери. Таким образом, книга уже дважды помогла образованию его детей.

Известно, что лот выкупило частное лицо из-за границы, которое делало ставки по телефону. Всего, вместе с комиссией аукциона, покупатель заплатил 75 тысяч фунтов стерлингов.