В Великобритании удаленным работникам предлагают трудиться из бара

Чтобы не сидеть в четырех стенах, многие специалисты перемещаются со своим ноутбуком в паб.

Во время пандемии традиционные британские бары стали предлагать свои помещения удаленным работникам. Суть идеи в том, что дистанционный сотрудник не сидит в своих четырех стенах, а приходит с ноутбуком в паб, где ему предлагают стол, подключение к интернету, еду и напитки. А сразу по окончанию «рабочего дня» можно выпить и расслабиться, так как человек уже находится в подходящем для этого месте.

Как пишет издание Business Insider, уже более десятка заведений по всей Британии опубликовали в соцсетях подобные предложения. Их руководители отмечают, что постоянное нахождение дома может свести с ума, а в баре все-таки есть живое общение и суета, которых так не хватает на карантине. Один паб, например, предлагает следующий пакет услуг: за сумму около 1200 рублей клиент получает отдельный стол, интернет, горячий обед и неограниченный кофе американо (или чай) на весь день.

Сообщается, что на подобную услугу есть спрос. Таким образом английские бары адаптировались к пандемии, ведь из-за страха заразиться большинство клиентов резко перехотело их посещать.

А вы бы пошли работать в бар, оказавшись на «удаленке»?