«Наше кладбище весьма жуткое»: звезда сериала «Баффи» украшает дом реквизитом со съемок

На дворе октябрь, а значит, американцы (даже те, что не выходят из дома из-за пандемии) готовятся к празднованию Хеллоуина. Это значит, что дом нужно украсить в стиле семейки Адамс, как это, например, сделала Кайли Дженнер. Но даже супербогатую телезвезду переплюнула 46-летняя актриса Элисон Ханниган.

Женщина, как известно, снималась в культовых сериалах «Баффи — истребительница вампиров» и «Как я встретил вашу маму». Так вот, ей удалось получить в личное пользование множество зловещего реквизита, оставшегося после съемок вампирской саги. В частности, дома у артистки хранятся бутафорские надгробия, которые киношники использовали в сценах на кладбище. В октябре Элисон украшает ими свой двор, чем сразу выделяется на фоне соседей. Об этом она сама рассказала в интервью на радио.

«У меня есть много реквизита от «Баффи», который помогает украсить наш дом на Хеллоуин. Это очень круто, потому что наше кладбище весьма жуткое. Это весело. И очень мило», — цитирует Ханниган издание People.

Кроме надгробий, у актрисы остались скелеты, но этому реквизиту уже 20 лет, и он грозит в скором времени просто рассыпаться. Женщине приходится выставлять его очень осторожно. Зато ее украшению дома завидует вся Америка, выросшая на сериале про «истребительницу вампиров».